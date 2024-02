Pallacanestro Serie A2 – Novipiù “non ripete” e perde

Piacenza – Non riesce a bissare il successo di sette giorni fa la Novipiù. Nella sfida con Assigeco hanno la meglio i padroni di casa: 89-76. Per tre quarti i monferrini restano agganciati al match, poi la stanchezza inizia a farsi sentire e Piacenza è brava a portarsi a casa una partita che vale moltissimo in ottica classifica finale. Mattatore di serata sicuramente Veronesi che chiude a quota 30 punti ma è soddisfacente la prestazione di tutto il collettivo allenato da Stefano Salieri. Per la Novipiù finiscono in quattro in doppia cifra. Kelly e Calzavara chiudono a 17 ma non basta. Domenica prossima si torna in casa contro la Scaligera Verona.

UCC Assigeco Piacenza – Novipiù Monferrato 89-76 (18-18, 22-20, 21-17, 28-21)

UCC Assigeco Piacenza: Giovanni Veronesi 30 (7/11, 3/7), Michele Serpilli 17 (4/6, 3/4), Federico Bonacini 14 (4/8, 2/4), Niccolò Filoni 7 (1/1, 1/2), Ursulo d’Almeida 7 (2/5, 0/0), Gherardo Sabatini 5 (1/2, 1/2), Malcolm Miller 4 (1/5, 0/4), Brady Skeens 2 (1/3, 0/0), Filippo Gallo 2 (1/3, 0/1), Umberto Manzo 1 (0/0, 0/0), Lorenzo Querci 0 (0/1, 0/1), Matteo Gherardini 0 (0/0, 0/0).

Novipiù Monferrato: C.j. Kelly 17 (4/6, 2/7), Andrea Calzavara 17 (6/10, 0/1), Tommaso Fantoma 15 (6/8, 0/4), Dalton Pepper 13 (1/3, 3/7), Niccolo Martinoni 5 (1/7, 1/4), Abdel Fall 5 (2/6, 0/1), Nicolo Castellino 2 (1/1, 0/0), Seraphin Kadjividi boussounka 2 (1/1, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Alessandro Baj 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0).