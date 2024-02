Pallavolo Femminile Serie A2 – Alessandria Volley Caterpillar non lascia scampo alle avversarie

Venegono Inferiore – Migliore inaugurazione per la nuova maglia da gara non c’era: l’Alessandria Volley espugna Venegono e allunga sulle dirette inseguitrici. Questo risultato permette alle ragazze di coach Ruscigni di guadagnare punti sia su Alba, seconda a 37 punti, sia su Florens ferma a 35. Partita dalle due facce: prima la squadra ospite vince il primo set per poi cedere nel secondo. Terzo e quarto vinto ampiamente sull’onda dell’entusiasmo.

Pusterla Venegono – Alessandria Volley 1-3

Pusterla Venegono: 3 Puscedddu, 11 Caputi, 4 Quadrelli, 3 Ragazzo, 5 Ceccarello, 7 Bianco, 9 Ferrario, 10 Tenti, 12 Parrini, 15 Fantin, 17 Guariglia, 27 Brusa, 1 Rossi, 19 De Bortoli. All. Gerardo.

Alessandria Volley: 8 Ponzano, 17 Cattozzo, 9 R.Marku, 4 E.Marku, 10 Gatti, 11 Giacomin, 14 Dametto, 18 Furegato, 6 Mirabelli, 12 Fracchia, 16 Soriani, 3 Ferrari, 5 Cazzullo. All. Ruscigni.