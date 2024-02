Cascinagrossa (Alessandria) – Per fortuna non ci sono feriti gravi coinvolti nel tamponamento a catena tra quattro auto che si è verificato ieri sera poco prima delle sette al semaforo tra la Sr10 e Via Giachero. Un’automobilista è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti. Sul posto l’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale. La viabilità è stata rallentata per circa due ore.