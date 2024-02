Comune di Novi Ligure: siamo al dissesto?

Novi Ligure (Franco Traverso) – Un privato che fallisce, lo fa coi suoi soldi e ne risponde personalmente. Ma un Comune, quando fallisce (dissesto), lo fa coi soldi degli altri, ovvero dei cittadini. Purtroppo circa un mese fa – ma noi l’abbiamo saputo solo ieri – insieme alla verifica annunciata dalla Corte dei Conti, è accaduto ciò che temevamo, cioè che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha intrapreso una verifica amministrativo-contabile nei confronti del Comune di Novi Ligure (a lato il documento). Ci sarebbe infatti molto che non quadra negli ultimi sessant’anni per quanto riguarda i bilanci di Novi, periodo in cui ha praticamente sempre governato – a parte qualche brevissima parentesi – l’apparato sovietico della città. È stato rilevato infatti che l’armonizzazione dei conti e dei bilanci pubblici non quadra per cui salterebbe l’uniforme strutturazione degli schemi contabili e di bilancio. Infatti la necessità di armonizzare i dati contabili è derivata dalla constatata disomogeneità degli schemi contabili adottati dalle diverse amministrazioni, a fronte dell’unicità di quelli civilistici, delineata dagli artt. 2423 e ss. c.c. Nel caso di Novi l’art. 1, comma 2, l. 196/2009 chiarisce l’ambito oggettivo di applicazione della legge, precisando che le regole di armonizzazione dei bilanci sono funzionali al coordinamento della finanza pubblica e finalizzate alla tutela dell’unità economica della Repubblica (art. 120, comma 2, Cost.). Della serie: niente immobili comunali concessi in comodato agli amici e amici degli amici, niente feste nei locali della pubblica amministrazione, della serie: feste da ballo con spumante e pasticcini nella sede dell’Acos, o conferenze, riunioni pubbliche, manifestazioni varie, che non siano strettamente svolte nell’ambito della pubblica amministrazione, cioè della gestione dei soldi dei cittadini, niente scambi di beni tra Comune e privati (per esempio: sul caso del supermercato e dell’ex macello di Novi il Comune può fare la permuta solo se sa già cosa se ne fa e se il progetto di ristrutturazione e già stato approvato e finanziato). Il tutto nel rispetto di regole contabili uniformi, d’un comune piano dei conti integrato, della riclassificazione dei dati contabili e di bilancio, dell’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi, affiancamento, a fini conoscitivi. La legge infatti impone ai Comuni la programmazione e la contabilità finanziaria in base alla contabilità economico-patrimoniale e al bilancio consolidato, il tutto a garanzia della trasparenza dei conti pubblici. Determinanti, a questo proposito, sono la veridicità, l’attendibilità, la correttezza e la comprensibilità degli atti. Tutto ciò comporta che la valutazione delle poste contabili debba essere compiuta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per cui l’amministrazione pubblica è costituita. Per quanto riguarda Novi Ligure esistono alcuni dubbi anche in merito alla corretta amministrazione dell’Ente. Di qui la imminente verifica da parte degli organi amministrativi del Governo.