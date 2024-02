Incidente stradale tra Novi e Basaluzzo: due feriti

Basaluzzo – È di due feriti non gravi il bilancio di un rocambolesco incidente stradale che si è verificato stamane in Via Novi 78 alle porte del paese. Forse la causa dell’impatto che ha interessato due auto è una mancata precedenza. I due feriti sono stati soccorsi dal 118 e ricoverati in ospedale in codice giallo e in codice verde. Oltre all’ambulanza del 118, sul posto i Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.