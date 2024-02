Riapre il circolo Saves, un simbolo di Alessandria

Alessandria – Grazie alla sapiente mediazione dell’avvocato Cesare Rossini il Gruppo Necchi ha comprato l’immobile di “Saves”, il circolo dove ha imparato a giocare a tennis Corrado Barazzutti sotto la guida di Giuseppe Cornara. La gestione dell’attività partirà ad aprile e sarà affidata alla società Nuova Saves SSD SRL di Francesca Nani e Barbara Baralli. “Siamo impegnati – ha detto ai cronisti Francesca Nani – a creare un’atmosfera accogliente che da sempre contraddistingue il circolo Saves, rendendolo un luogo ideale per famiglie e bambini. La nostra priorità è creare un ambiente sicuro e stimolante dove i giovani possano crescere e apprezzare lo sport. Avvieremo la scuola tennis al più presto – ha aggiunto Francesca Nani – lavorando anche per l’organizzazione dei centri estivi e dell’estate ragazzi. La gestione del bar ristorante sarà affidata a un professionista che condividerà i nostri programmi”. Chiuso nel mese di dicembre 2023, dopo 85 anni ininterrotti di attività, il circolo Saves, grazie alla Fondazione Slala del presidente Rossini, ha riaperto oggi, 26 febbraio 2024. La crisi era iniziata nel 2018 quando non era stata rinnovata la concessione del contributo annuale da parte del Comune di Alessandria per cui a causa delle difficoltà nel pagare le utenze, aveva chiuso. Ad aprile il circolo tornerà in piena attività con la scuola tennis, il servizio di ristorazione e la gestione della piscina.