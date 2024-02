È finito in carcere l’uomo che aveva cercato di investire con l’auto la ex compagna

Alessandria – È finito in carcere il sudamericano di 43 anni che nel dicembre scorso aveva cercato di investire con l’auto l’ex compagna e dopo averla minacciata, aveva sparato un colpo a scopo intimidatorio con una pistola semiautomatica detenuta illegalmente. Ieri il Tribunale ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per cui è stato rinchiuso nella casa circondariale di Alessandria. Il fatto risale alla notte fra lunedì 4 e martedì 5 dicembre quando i Carabinieri erano intervenuti e hanno arrestato l’uomo. A dare l’allarme erano stati i vicini.