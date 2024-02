Novi Ligure – I Carabinieri hanno tratto in arresto due giovani, un ragazzo di 24 anni e un minorenne, sorpresi in flagranza di reato l’altra notte a rubare pneumatici da varie automobili parcheggiate. Sulla loro auto erano nascosti gli attrezzi necessari a compiere i furti. Per entrambi è stato convalidato l’arresto, in attesa del processo per direttissima.