Studente muore sotto un treno mentre attraversa i binari

Felizzano – Uno studente egiziano di 17 anni residente in una casa famiglia è morto stamane alle 7:15 investito dal treno in arrivo da Torino, sulla direttrice verso Genova, mentre stava attraversando i binari della stazione. Secondo i primi accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Ferroviaria il giovane correva per prendere il treno diretto ad Asti per andare a scuola. Sul posto, oltre alla Polfer, sono intervenuti una squadra del 118, gli agenti della Polizia Scientifica, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Felizzano, Quattordio e Solero immediatamente inviata dal sindaco di Quattordio. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del povero ragazzo. Il traffico ferroviario ha subito notevoli rallentamenti. Trenitalia comunica che i treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Il treno IC 503 Torino Porta Nuova (6:05) – Genova Piazza Principe (8:03) è fermo ad Asti dalle ore 7:31. Il treno IC 500 Genova Brignole (6:48) – Torino Porta Nuova (8:45) è fermo ad Alessandria dalle ore 7:50.