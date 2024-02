Fermata per la terza volta senza patente alla guida di una vettura senza assicurazione

Acqui Terme – Gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria (Distaccamento di Acqui Terme), durante il servizio di vigilanza nel territorio di competenza, hanno fermato sulla Sp30 Acqui-Alessandria una donna alla guida della propria autovettura, che per la terza volta non è stata in grado di esibire né la patente, né il certificato di assicurazione per la responsabilità civile. Da accertamenti effettuati tramite banche dati in uso alla Polizia di Stato, si è appurato che tali documenti non esistevano. Gli Agenti hanno quindi sequestrato il veicolo che, salvo il pagamento della sanzione e di una polizza per almeno sei mesi, sarà confiscato e passerà in proprietà all’Erario. Inoltre, alla donna è stata comminata una sanzione di 5.100 euro per non aver mai conseguito la patente di guida e di 866 euro per mancanza dell’assicurazione.