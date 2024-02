In sciopero i lavoratori del magazzino Logista

Tortona (Ansa) – Fermato dai lavoratori della cooperativa San Guglielmo il magazzino Logista (ex Manifattura Tabacchi) di Tortona (Alessandria). Lo sciopero è partito nella notte, come fa sapere SI Cobas. “Dal primo marzo – spiega una nota – è stata comunicata un’operazione d’internalizzazione, per cui il personale in forza alla cooperativa dovrebbe passare al consorzio Cisa. A oggi, nonostante le diverse richieste migliorative avanzate dalla nostra organizzazione, Cisa sta ancora negando un semplice incontro sindacale. Dopo anni di duro lavoro nel magazzino, gli operai sono nell’incertezza sul futuro”. SI Cobas chiama in causa anche il committente. “Logista – prosegue la nota – cosa dice di questa grave situazione di precarietà e comportamento antisindacale? Non accettiamo di subire l’ennesimo cambio societario al buio, senza discutere le condizioni contrattuali e normative dentro l’appalto”. Da tempo i lavoratori rivendicano anche un aumento di salario come adeguamento del ticket e rinnovo del premio di risultato, “anche tenendo conto del costo della vita”.