La Guardia di Finanza confisca 1,7 milioni di euro a un pusher

Asti – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Asti, hanno dato esecuzione al provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Asti, che dispone la confisca di 1.649.570 di euro in contanti e di una autovettura Mercedes CLA nella disponibilità di M.D., di 38 anni, tratto in arresto nel maggio 2023, poi condannato a sei di reclusione e 40.000 euro di multa per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, nell’ambito dell’operazione delle Fiamme Gialle astigiane denominata “Campo dei Miracoli”. Le indagini si sono concretizzate nel rinvenimento e sequestro, presso l’abitazione di M.D., di altri 249.870 euro in contanti, 570 gr di cocaina, 1.406 gr di Hashish, 22 gr di marijuana, 31 gr. di canapa indiana, 2 documenti di identità falsi – abilmente nascosti in un’intercapedine del muro, ricavata dietro un termosifone le ricerche dei finanzieri erano estese in un casolare in località Valleversa, frazione di Asti, dove all’interno di una serra è stato trovato, sotterrato a una profondità di circa mezzo metro, un fusto di polietilene contenente 7 involucri termo-sigillati contenenti 1.399.700 euro in banconote di vario taglio. Appariva del tutto evidente che tutto il denaro trovato a più riprese, fosse assolutamente sproporzionato rispetto alle condizioni economiche dell’imputato, che non risulta aver presentato nessuna dichiarazione dei redditi, rammentandosi che, come previsto dall’art 240 bis del Codice Penale: “in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni su presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale”. Il Tribunale di Asti, oltre alla condanna dell’imputato, ha disposto la confisca sia della poderosa somma di 1.649.570, sequestrata nel corso dell’operazione Campo dei miracoli, consentendone l’apprensione effettiva e definitiva al Bilancio dello Stato, che l’autovettura Mercedes sequestrata nello stesso contesto investigativo.