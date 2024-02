Maschicidio: durante una lite donna uccide il compagno a coltellate

Vercelli – Ieri sera in un appartamento al primo piano della palazzina al n. 22 di Corso XXV Aprile, Tiziano Colombi, 58 anni residente a Quinto, infermiere della Cardiologia dell’ospedale, è stato ucciso a coltellate dalla compagna Rosa Comito, 60 anni, nel corso di una lite all’ora di cena, verso le otto. A chiamare il 118 e il 113 è stata proprio lei. I due non abitavano insieme ma lui la veniva a trovare ogni giorno. Secondo le testimonianze raccolte dai Poliziotti giunti sul posto insieme all’ambulanza del 118, i due si volevano bene, nessun vicino li aveva mai sentiti litigare. Stando ai primi riscontri tutto è iniziato dopo le 19:30 con una lite che si è trasformata in un violento parapiglia. Poi è spuntato il coltello da cucina e si è compiuta la tragedia. Lui è finito all’obitorio ormai cadavere mentre lei è stata accompagnata in ospedale per alcuni accertamenti. Ha ripetuto agli inquirenti quello che è successo, il racconto è quasi completo anche se i poliziotti hanno voluto ascoltare la testimonianza di chi vive negli appartamenti accanto, anche quelli ai piani superiori, per scongiurare ogni dubbio. E hanno cercato tracce, per tutta la sera, attorno al palazzo, sotto la pioggia. La donna sarebbe in stato di fermo e sarà sentita oggi dal pm Maria Serena Iozzo.