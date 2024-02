Novi Ligure – Stanotte alcuni teppisti hanno scassinato la cabina per fototessera di Corso Romualdo Marenco sotto i Portici Nuovi. Le videocamere di sorveglianza potrebbero avere filmato tutto per cui non dovrebbe essere impossibile individuare i rapinatori o il rapinatore. Scarso il bottino, i Carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti parlano di pochi euro. La cabina è stata momentaneamente transennata in attesa di essere riparata.