Rinviata a settembre la “stangata pedaggi” sulla Asti-Cuneo

Asti – Il nuovo metodo di pagamento automatizzato sulla Asti-Cuneo, il Free Flow, non partirà dal primo marzo ma resterà congelato per sei mesi, questo per dare modo a tutti i fruitori del tratto autostradale di recepire le modifiche al pagamento. La decisione è scaturita ieri nella riunione in Regione Piemonte tra l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, il governatore del Piemonte Alberto Cirio e i vertici della società che gestisce la Asti-Cuneo. Da settembre il pedaggio tra Isola e Govone, ora percorribile gratuitamente in direzione Alba, non lo sarà più. Un occhio elettronico catturerà le targhe dei veicoli, registrando il passaggio che dovrà essere pagato con un’App o il Telepass, oppure, più scomodamente recandosi agli sportelli dell’autostrada entro 15 giorni dal passaggio.