Esaurita la fase marcata di maltempo nell’alessandrino

Alessandria (Ansa) – La fase di marcato maltempo che ha interessato la provincia di Alessandria negli ultimi due giorni si è esaurita. Lo fa sapere la protezione civile, precisando che permangono condizioni instabili associate a sporadici rovesci, che si protrarranno fino a domani. Le precipitazioni registrate – che per quantitativi e diffusione ricordano più una perturbazione autunnale che invernale – hanno saturato in maniera significativa i terreni, rendendoli più vulnerabili al ruscellamento delle acque superficiali che sono andate così a ingrossare rivi, rogge, canali e fossati. Complice una quota neve piuttosto bassa che ha imbiancato l’arco alpino fino a quote collinari, torrenti e fiumi hanno registrato solo moderati innalzamenti, rimanendo ampiamente sotto la soglia di attenzione. I livelli sono destinati a scendere gradualmente nelle prossime ore. La raccomandazione rimane sempre di prestare prudenza negli spostamenti, perché potrebbero rimanere sedi stradali allagate e tratti con fondo reso scivoloso dal fango. In ambito collinare e appenninico attenzione a possibili frane. Nell’area del Casalese intensa è stata l’attività di polizia locale e protezione civile, con un’attenta e continua vigilanza del reticolo idrografico minore dal tardo pomeriggio di ieri. L’attività è stata focalizzata sui torrenti Gattola, Rotaldo e Stura e sulla Provinciale 7 per Pontestura, nei punti critici soggetti a rischio di tracimazione. Numerosi gli interventi effettuati dai servizi tecnici comunali per le buche stradali formate dalla pioggia.