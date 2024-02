Rinnovato il consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Alessandria – Il Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha nominato i nuovi componenti dell’Organo a integrazione degli altri.

Il consiglio è ora completato da:

Luigi Mario Castello (nuovo componente);

Alessia Crivelli (nominata dal presidente);

Roberto Livraghi (riconfermato);

Carla Rondano (riconfermata);

Tiziana Prato (nuova componente).

Infatti il Consiglio Generale è composto da 11 consiglieri, di cui uno designato dalla Provincia di Alessandria, uno designato dal Comune di Alessandria, uno dal Vescovo di Alessandria, uno designato dalla Camera di Commercio di Alessandria, uno designato dall’Università del Piemonte Orientale, uno designato in modo congiunto dai Vescovi di Acqui Terme, Casale Monferrato e Tortona, uno designato dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali dell’Alessandrino, uno designato in modo congiunto dalla Croce Rossa e dalla Croce Verde di Alessandria, due nominati dallo stesso Consiglio Generale.