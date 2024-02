Ristoratore-spacciatore smascherato dai cani antidroga e arrestato dalla Polizia 

Alessandria – Sono state molte le segnalazioni ricevute dai Poliziotti della Squadra Mobile di Alessandria a proposito d’un ristoratore alessandrino che, nel parcheggio della sua attività, era solito incontrare delle persone che non volevano un piatto di spaghetti ma della droga. Scattavano i controlli e il ristoratore, giunto sul luogo di lavoro, era fermato e controllato dai Poliziotti con due cani della Squadra Cinofila della Questura di Genova in supporto agli operatori della Squadra Mobile alessandrina. Hanno trovato la droga per cui il ristoratore-spacciatore non ha potuto fare a meno di consegnare due involucri con all’interno poco più di 2 grammi di hashish. Partiva la perquisizione nel suo ristorante dove gli Agenti non trovavano niente per cui si procedeva alla perquisizione domiciliare a casa del ristoratore-spacciatore dove i due cani poliziotto, Leone (nella foto) e Constantin, trovavano 8 tavolette di hashish per un perso complessivo di oltre mezzo chilo. Il lavoro di ricerca permetteva di rinvenire e sequestrare un bilancino di precisione, del materiale utilizzato per il confezionamento della droga per essere poi venduta al dettaglio, un coltello da cucina e delle forbici da chirurgo utilizzati per il frazionamento dello stupefacente. Scattavano le manette per il ristoratore-spacciatore per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, per cui finiva “in collegio” alla casa circondariale Cantiello e Gaeta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.