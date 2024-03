Emanuele Locci rischia un infarto durante un acceso dibattito in consiglio comunale

Alessandria – Rinviato il voto sulla delibera che mira a disciplinare le modalità di gestione dell’attività edilizia ad Alessandria sino all’adozione della variante strutturale al Piano regolatore generale, resa necessaria dal nuovo Pai, il piano d’assetto idrogeologico in una città, come Alessandria, a rischio alluvione. Dopo la richiesta di Locci dei giorni scorsi di ascoltare i pareri di Ragioniere capo e Revisori dei conti, che hanno precisato di non essere competenti in materia, Locci parlando di un caso occultamento di documenti, s’è sentito male. Il dibattito è stato sospeso. il collega del Pd Adriano Di Saverio, che è medico, ha visitato Locci riscontrando pressione alta e una forte tachicardia. Per fortuna il capogruppo di FdI s’è presto ripreso.