Siamo arrivati al punto che perfino l’hashish non interessa più a nessuno e finisce nel cestino della spazzatura

Novi Ligure – La scorsa settimana, è stato effettuato un servizio nei Comuni di Serravalle Scrivia e Novi Ligure con particolare attenzione alle aree delle stazioni ferroviarie. Complessivamente sono stati impiegati 2 agenti della Questura di Alessandria, 3 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, 3 agenti della Polfer di Novi Ligure con la solita e indispensabile unità cinofila. Alla fine, oltre alla trentina di persone controllate, di cui 14 pregiudicati, e di due esercizi pubblici ispezionati in cui sono stati identificati gli avventori, risultava che il solito marocchino era segnalato all’Autorità Giudiziaria per non aver adempiuto, nell’ottobre 2023, all’Ordine del Questore di lasciare il territorio italiano in quanto non in possesso del permesso di soggiorno, altri due marocchini erano segnalati all’Autorità Amministrativa per essere stati trovati in possesso di sostanza stupefacente hashish. Ma quello che ha stupito tutti è che un altro piccolo quantitativo di hashish è stato trovato e sequestrato in un cestino della stazione ferroviaria di Serravalle Scrivia. Non ci accontentiamo più: ormai il classico hashish finisce nella spazzatura.