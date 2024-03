Pergolettese 0 – Alessandria 1: vittoria in extremis ma meritata

Crema – Pergolettese è al 15°posto con 33 p. e arriva da 2 vittorie di fila con Giovanni Mussa in panchina. Alessandria invece è ultima con 15 punti, visto che ieri è arrivata un’ulteriore penalizzazione di due punti mentre domenica scorsa ha perso in casa contro l’Albinoleffe.

Primo tempo con i Grigi meglio dei padroni di casa. Tutti i giocatori mandrogni, ad eccezione di Siafa, si sono mossi meritandosi ampiamente la sufficienza benché nessuno di loro ha fatto cose straordinarie. La Pergolettese ha colto un palo alla mezzora ma su tiro improvviso mentre i Grigi hanno costruito due palle gol, una al 20’ e una al 26’, inoltre hanno sempre mantenuto saldamente in mano il pallino del gioco per tutto il primo tempo ma la prima frazione di gioco è finita a reti inviolate. Nella ripresa il tema della partita non è cambiato e i piemontesi si sono mossi con una certa armonia occupando gli spazi disponibili in buon ordine. Verso il 70’ il ritmo della partita, che non era certo altissimo, si è ulteriormente ridotto. Al 75’ Banchini rompeva gli indugi e passava alle tre punte facendo entrare Samele. La mossa non portava però i miglioramenti sperati e al 90’ lo 0-0 non si è ancora schiodato. A tempo scaduto è successo quello che in 90’ non è successo: Samele segnava e la Pergolettese perdeva la testa (0-1 al 95’).

Una buona partita dei Grigi ai quali il pareggio sta persino un po’ stretto. Mobili e ordinati in campo, sempre disponibili al raddoppio delle marcature.

Le Pagelle dei Grigi (3-5-2)

Spurio 6 – Sufficiente il primo tempo, poi poco impegnato

Soler 5,5 – Terzino destro. Sufficiente il primo tempo, nella ripresa segna il passo e regala una palla pericolosa al 79’.

Rota 6,5 – difensore centrale. Sufficiente il primo tempo e nella ripresa si conferma

Gega (nella foto) 6,5 – Difensore centrale. Sufficiente il primo tempo. Bene anche nei secondi 45’.

Pellegrini 6 – 5° a destra. Sufficiente il primo tempo e non delude nella ripresa.

Sepe 6 – Mezzala destra. Molto mobile, sufficiente il primo tempo. Esce per far posto a una punta

Samele (75’) sv

Nichetti 5,5 – Centrocampista. Sufficiente il primo tempo. Cala nella ripresa.

Mastalli 6,5 – Mezzala sinistra. Sufficiente il primo tempo. Nella ripresa è sempre utile e lucido

Nunzella 6 – 5° a sinistra. Sufficiente il primo tempo.

Rossi (75’) sv

Siafa 5 – Punta centrale. In ombra il suo primo tempo, nella ripresa è ancora più involuto

Femia 5,5 – Punta d’appoggio. Sufficiente il primo tempo. Sostituito dopo l’ora di gioco

Gazoul (70’) sv