Donna di 28 anni muore sotto un Intercity in transito

Novi Ligure – Ieri pomeriggio verso le cinque una ragazza di 28 anni residente ad Alessandria è morta alla stazione ferroviaria travolta da un treno intercity proveniente da Torino. Pare si tratti di suicidio: infatti secondo le testimonianze raccolte dalla Polizia Ferroviaria la ragazza prima dell’impatto stava camminando sul bordo del marciapiede del primo binario e quando è arrivato il convoglio si sarebbe gettata sul binario venendo colpita a morte dal treno. Il decesso è stato istantaneo. Gli inquirenti non hanno ancora comunicato le sue generalità. Impossibile l’identificazione del cadavere che è irriconoscibile date le gravissime lesioni riportate al corpo e al volto. La linea Torino-Genova è rimasta bloccata per ore per consentire alla Scientifica e alla Polfer di compiere i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del tragico fatto. Sul posto i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il corpo all’obitorio del cimitero di Novi.