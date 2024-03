Pallavolo Femminile Serie B2 – Le alessandrine non si fermano

Alessandria – Ancora una vittoria per l’Acrobatica Group Alessandria che supera per 3-0 Savigliano con i seguenti parziali: 25-20, 25-17, 25-13. In apertura di primo set le avversarie so portano subito in vantaggio di tre punti ma le Alessandrine recuperano fino al 7 pari. Le ospiti non ci stanno e vanno sul + 5, da qui comincia la rimonta fino al 17-17. Si va punto a punto fino al 22-22, poi 25-22. Secondo set in cui Alessandria va avanti di tre punti recuperato da Savigliano sul 5-5. Punto su punto fino al 15–15 poi Acrobatica allunga e chiude 25-17. Ultimo set a senso unico che finisce 25-13.

Alessandria Volley – Savigliano 3-0 (25-20, 25-17, 25-13)

Alessandria Volley: 8 Ponzano, 17 Cattozzo, 9 R.Marku, E.Marku, 10 Gatti, 11 Giacomin, 14 Dametto, 18 Furegato, 6 Mirabelli, 12 Fracchia, 16 Soriani, 3 Ferrari, 5 Cazzullo. All. Ruscigni

Savigliano: 9 Rocca, 13 Sturaro, 5 Paoli, 16 Giraudo, 6 Castellaro, 8 Galletto, 11 Prekducaj, 18 Vairani, 12 Molino, 17 Tomasetig, 20 Mazziotti, 1 Allemano, 2 Tomatis. All. Verde