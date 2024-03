Arrestati marocchino ubriaco che infastidiva i passanti e una ladra rumena

Alessandria – Giovedì scorso la Squadra Volante della Polizia di Stato, in seguito a numerose segnalazioni, si portava in Viale della Repubblica dove un ubriaco infastidiva i passanti ai giardini della stazione. Sul posto, gli agenti individuavano immediatamente il soggetto, un marocchino già noto agli uffici perché avvezzo a tali comportamenti, in compagnia di un altro marocchino quarantenne che, all’esito di un normalissimo controllo per identificazione nelle banche dati in uso alle Forze dell’Ordine, risultava destinatario di un ordine di carcerazione, per l’espiazione di una pena definitiva ammontante a 9 mesi, per il reato di ricettazione, per cui sono scattate le manette, mentre l’altrose l’è cavata con un ricovero notturno in Tso all’ospedale. Non è finita perché venerdì 1° marzo una rumena pregiudicata di 29 anni era segnalata in un albergo alessandrino. Risulta essere condannata a un anno di reclusione per vari furti. Anche per lei sono scattate le manette e ora è ospite del carcere di Vercelli.