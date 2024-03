Donna di 85 anni muore carbonizzata nell’incendio divampato in casa

Villadeati – Non ha trovato scampo la donna di 85 anni che poco prima di mezzogiorno è stata trovata morta carbonizzata nella sua casa di Via Fontana 1 a causa di un incendio probabilmente divampato in cucina per cause in corso di accertamento. A dare l’allarme il marito di 88 anni che rientrato a casa ha trovato la moglie riversa per terra ormai senza vita. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del tragico incidente. Due carabinieri sono rimasti lievemente intossicati dal denso fumo sprigionato dall’incendio.