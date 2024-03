Pallacanestro serie A – Bertram cede a Pistoia, ma non tutto è perduto

Pistoia (Estra Pistoia – Bertram Tortona 84-71) – Sconfitta in trasferta per la Bertram che, nonostante l’ottimo terzo quarto giocato con un recupero di 14 punti (da -13 a più 1), cade nell’ultimo quarto decisivo sotto le triple di Moore. Primi due quarti che sorridono a Pistoia sia in zona difensiva che in zona offensiva, con percentuali più alte di quelle della Bertram. Migliore fuori dall’arco Baldasso con 4/5 da fuori. Pistoia che domina nel finale e chiude 84-71. Bertram che con la nuova guida tecnica è entrata in zona playoff all’ottavo posto, ma la stagione è ancora lunga e piena di insidie. A partire dal prossimo week-end nella gara interna con Napoli.

Estra Pistoia – Bertram Tortona 84-71 (23-17)/45–30; (22-13)/57-54; ( 12-24)/84-71 (17-17).

Estra Pistoia: 0 Willis, 2 Della Rosa, 8 Moore, 5 Saccaggi, 16 Del Chiaro, 23 Varnado, 24 Whaetle, 33 Hawkins, 34 Ogbeide. All. Brienza.

Bertram Tortona: 0 Zerini, 4 Ross, 7 Candi, 8 Tavernelli, 12 Strautins, 13 Baldasso, 14 Kamagate, 20 Severini, 32 Obasohan, 34 Weems, 43 Radosevic. All. De Raffaele.