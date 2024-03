Acqui Terme – Ieri sera verso le nove e un quarto la Statale 334 (del Sassello) è stata parzialmente riaperta (a senso unico alternato) al traffico dopo che nel pomeriggio era caduto un albero sulla sede stradale appena dopo il bivio per Ponzone da Acqui Terme in direzione Melazzo per cui la strada era stata chiusa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Acqui coi Carabinieri e i volontari della Protezione Civile.