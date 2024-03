Alessandria 0 – Trento 1: Grigi perennemente trombati

Alessandria – Per l’Alessandria continuare a sperare vuol dire cogliere, da qui alla fine, solo vittorie, compreso quindi anche quella di stasera. I tridentini con Baldini in panchina (terzo allenatore in stagione) hanno raccolto 7 punti nelle ultime 4 partite e stanno al 14° posto in classifica con 35 punti. I Grigi occupano invece l’ultimo posto con 18 punti.

Fischio d’inizio. Primo tempo giocato (si fa per dire) da entrambe le squadre col piglio di chi deve comunque prendere in mano il controllo della partita. In realtà anziché 22 calciatori nei primi 45’ abbiamo visto 22 fabbri impegnati a demolire sistematicamente l’avversario. Poche le trame interessanti molti invece gli scontri uno contro uno. L’arbitro in match simili deve avere un atteggiamento deciso e univoco ma così stasera non è stato e abbiamo notato in molte situazioni applicare il tipico “due pesi due misure” a favore degli ospiti. Comunque fin qui i portieri non sono stati certo fra i protagonisti. Nella ripresa con l’uscita di Siafa i Grigi hanno giocato un po’ meglio, almeno nei primi 25’, costruendo anche due buone opportunità (60’ e 66’). Al 74’ Trento in vantaggio grazie agli sviluppi di un corner e conseguente: Satriano ha fatto gol al 77’. Nel finale e nel recupero non succede più nulla. Una sconfitta questa che sa di chiusura tombale per la stagione dei Grigi. Forse la matematica non è d’accordo ma il buon senso sì.

Le Pagelle dei Grigi (3-5-2)

Nichetti 5,5 – Centrale di centrocampo. Comincia bene poi si involve come gli capita da troppo tempo. Dopo il riposo va a sprazzi.

Cusumano 6 – Difensore centrale sinistro. Molto rude, sempre in posizione, benino per lui.

Soler 5 – Difensore centrale destro. Ancora lontano da un rendimento accettabile.

Rota 6,5 – Difensore centrale. Bene, sempre sul pezzo e sempre disponibile a togliere le castagne dal fuoco anche per conto terzi. E si conferma anche nella ripresa.

Siafa 5 – Punta centrale. Qualche spizzicata e qualche controllo faticoso nei primi 45’. Esce al 55’.

Sepe (55’) sv.

Femia 4,5 – Mezzala sinistra. Primo tempo non pervenuto. Esce per far posto a una punta.

Lazkemis (70’) sv.

Nunzella 5,5 – 5° a sinistra. Buone cose sulla sua fascia accanto ad altre meno, giallo nel 1° tempo al 40’, ad esempio. Sostituito dopo 10’ della ripresa.

Rossi (55’) sv.

Mastalli (nella foto) 6 – Mezzala destra. Si muove molto e tocca parecchi palloni di cui alcuni interessanti. Nella ripresa cala progressivamente.

Gazoul (83’) sv.

Ciancio 5 – 5° a destra. A volte, quando la squadra è attaccata, dovrebbe rientrare ma aspetta a metà campo l’arrivo dei compagni in ripartenza: finora non è successo niente ma lui deve rientrare e marcare assieme agli altri. La ripresa è da dimenticare.

Samele 5 – Punta d’appoggio. Si è visto poco ed è sostituito al 70’.

Doudou (70’) sv.