Assolto Vittorio Fossati dalla Corte dei Conti accusato per traffico illecito di rifiuti

Torino – La Corte dei Conti di Roma ha assolto in appello Vittorio Fossati, titolare della Vi.Fos di Serravalle Scrivia, dopo che la Procura regionale del Piemonte aveva chiesto per l’imprenditore la condanna al pagamento di circa 179.000 euro in favore dell’Arpea, agenzia regionale piemontese per le erogazioni agricole in quanto secondo l’accusa, Fossati aveva ottenuto illegittimamente contributi pubblici previsti dal Fondo Europeo Agricolo di garanzia, nelle campagne 2010, 2013 e 2014. Nel 2009 i Carabinieri del Noe erano già intervenuti a proposito dello spandimento degli scarti di lavorazione degli zuccheri della Roquette di Cassano Spinola, classificati come fango di lavorazione anziché rifiuti speciali e quindi autorizzati allo spandimento sui terreni, invece che essere portati in discarica. Fossati nel 2008 aveva patteggiato una condanna a un anno e sei mesi per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Nonostante che nei suoi confronti vi fosse il divieto a percepire erogazioni pubbliche, negli anni successivi aveva ottenuto dall’Arpea i contributi. Da qui la contestazione di danno erariale della Procura della Corte dei Conti per i contributi percepiti. Già in primo grado a Torino, però, la tesi dell’accusa non era stata accolta dai giudici contabili e Fossati era stato assolto, mentre per una parte dei contributi era scattata la prescrizione, mente il divieto a percepire erogazioni pubbliche si era estinto in quanto non era stato dimostrato che Fossati avesse agito con dolo o colpa grave. Ora i giudici contabili di Roma hanno stabilito che non emergono elementi comprovanti in maniera inequivocabile la volontaria e consapevole inosservanza degli obblighi di trasparenza informativa nei confronti di Arpea, salvo il comportamento negligente perché Fossati non si è premurato di accertare la permanenza dei requisiti di legge per il conseguimento dei finanziamenti pubblici.