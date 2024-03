Banda di donne-ladro prima rubava sull’autobus ora ruba in chiesa dopo la Messa

Torino – Durante la messa di sabato pomeriggio la banda di donne ladro ha rapinato con destrezza una donna di 81 anni che stava uscendo dalla chiesa. L’hanno seguita mentre camminava, alla fine della messa, nella navata laterale. La banda, composta da due donne, due ragazze e un bambino, tutti rom appartenenti alle famiglie Salkanovic e Seferovic hanno accerchiato la signora mentre si bagnava le dita nell’acquasantiera e le hanno preso il portafoglio con tutto quello che aveva, documenti, carte e 50 euro. La vittima, 81 anni, si è accorta del furto quando era fuori. Ha avuto quasi un mancamento. È rientrata in chiesa, si è seduta su una panca ed è scoppiata in lacrime. Ma della banda nessuna traccia. Una banda strana, composta di donne, ragazzine e bambini, esperta, e nota in città per avere compiuto decine di furti sugli autobus per cui ha collezionato decine di denunce. Fatto strano ma lecito è che nessuna delle componenti è mai stata in carcere, se non per pochi giorni. Tra gravidanze, figli piccoli e scarcerazioni lampo, le indagate sono sempre state liberate dopo i fermi. E a settembre il maxi processo sui furti a bordo degli autobus si è concluso con una raffica di patteggiamenti. Ora la banda, dai bus è passata alle chiese.