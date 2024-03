Data alle fiamme la porta della scuola materna

Mandrogne (Alessandria) – Ennesimo e gravissimo atto di teppismo dopo quelli ai danni di due enti pubblici quali una scuola e al presepe davanti alla chiesa (per i Patti Lateranensi la Chiesa Cattolica è tutelata dallo Stato) del dicembre scorso. Stanotte qualcuno (probabilmente quel galantuomo o gentildonna, o ragazzo o ragazza, comunque quell’emerito idiota che dovrebbe subire una pena di almeno cento calci in culo oltre al risarcimento dei danni, non al suo culo ma alla porta incendiata) ha dato fuoco alla porta della scuola materna, fatto avvenuto dopo che, il giorno prima qualcuno (forse la stessa o le stesse persone) aveva imbrattato con scritte un muro del cortile e appiccato il fuoco alla stessa porta. Gli addetti alla manutenzione non hanno fatto in tempo a coprire le scritte e a mettere a posto in qualche modo la porta con un’asse, che quella porta è stata nuovamente bruciata. Da cronisti ci chiediamo come mai, a Mandrogne che non è Tokio, non si riescano a individuare i responsabili di queste fastidiose manifestazioni di assoluta demenza.