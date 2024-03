Elezioni provinciali a Vercelli: Fratelli d’Italia scalza la Lega

Vercelli – Davide Gilardino è il nuovo presidente della provincia di Vercelli. Le elezioni di domenica per il rinnovo del Consiglio provinciale hanno visto prevalere Fratelli d’Italia che ha scalzato la Lega alla guida della Provncia. Eletto il nuovo Consiglio, al centrodetra dieci seggi, due al centrosinistra. Fratelli d’Italia raddoppia i voti passando da 2 a 4 consiglieri, la Lega passa a tre seggi e Forza Italia uno. Nei due seggi allestiti dalla Provincia a Vercelli e Borgosesia hanno votato 589 amministratori, il 64,7% degli aventi diritto. Per la lista di centrodestra “La casa dei comuni – Gilardino presidente” sono eletti Alessandro Montella, Massimo Camandona, Michele Pairotto, Gianna Poletti, Tatiana Bernardi, Pier Mauro Andorno, Diego Marchetti, Margherita Candeli. La lista del centrosinistra “Vercelli e Valsesia – No Deposito nucleare – La provincia dei Comuni” elegge Mattia Beccaro e Alberto Fragapane.