Ha colpito anche qui da noi la “Banda dei Quattro”: arrestati

Alessandria – Risultano truffati anche alcuni alessandrini dalla “Banda dei quattro” che ha imperversato nel Nord-Ovest e per i quali quali stamane sono scattate le manette. Oltre che in Lombardia, le truffe hanno interessato anche il Piemonte, soprattutto a Novara e Alessandria. Le basi della banda, composta da italiani tra i 31 e 61 anni, erano a Milano e a Napoli. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Monza, sono partite da due denunce di persone che abitano a Vimercate e a Seregno, e si sono allargate ad altre zone del Nord-Ovest per cui è stato possibile controllare e perquisire gli indagati e recuperare quanto rubato poi restituito ai derubati. La truffa è ormai un classico: prima la telefonata da parte d’un sedicente carabiniere o avvocato, il quale riferiva di chiamare per un congiunto in impellente necessità di denaro (somme comprese di massima tra i 3.000 e i 12.000 euro) per rimediare a una disavventura (arresto a seguito di un sinistro stradale o guida senza assicurazione) in realtà mai avvenuta. Una volta carpita la fiducia dell’interlocutore, questi veniva raggiunto da un emissario (che si fingeva in genere dipendente dello studio legale) al quale consegnava la somma richiesta. A capo della banda, un napoletano di 41 anni che pianificava i colpi, organizzava il lavoro nei minimi particolari, procacciava le schede telefoniche con intestatari fittizi e i telefoni “usa e getta”, selezionava e contattava le vittime, coordinava e dirigeva l’azione dei complici che si presentavano a casa delle stesse per ritirare il profitto del reato, procurava i mezzi per gli spostamenti in loco e per il trasporto della refurtiva dal luogo del reato a Napoli, copriva le spese e remunerava i partecipanti all’associazione.