Condannato a tempo di record a soli 12 anni di carcere il figlio che ha ammazzato il padre a martellate per difendere la madre (?)

Torino – È stato condannato a 12 anni di carcere Raffaele Sergi di 46 anni che il 29 aprile del 2023 ha preso a martellate il padre Enrico di 71 anni che stava cercando di sfuggire all’ira del figlio rifugiandosi nel cortile della sua abitazione in corso Bramante 62. È morto dopo due mesi di sofferenze indicibili all’ospedale il 2 luglio successivo. L’assassino era stato fermato dalla polizia in Via Nizza, ancora sporco di sangue, e aveva confessato immediatamente di aver colpito a morte il padre perché la malattia da cui era afflitto lo aveva reso ingestibile, aggressivo e anche violento verso la madre.