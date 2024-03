Crolla una palazzina disabitata, nessuna vittima

Acqui Terme – Una palazzina disabitata in Corso Bagni, praticamente senza tetto, è implosa crollando di schianto stamane verso le otto. Il cedimento sarebbe dovuto al fatto che le abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno invaso i locali dell’immobile indebolendolo irrimediabilmente. Per fortuna nessun pedone transitava in quel momento altrimenti poteva essere una tragedia. A questo proposito il Comune di Acqui Terme avrebbe dovuto mettere da tempo in sicurezza la zona, cosa che non ha fatto. Probabilmente la Procura della Repubblica di Alessandria a questo proposito aprirà un fascicolo a carico del sindaco e dell’amministrazione comunale. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per appurare l’esatta dinamica del gravissimo incidente. Sul posto anche la Polizia Locale e la Protezione Civile.