Dalla Lega di Alessandria – Gruppo Consiliare Lega: “Il sindaco Abonante vuol far cassa col caro estinto?”

Il sindaco Giorgio Abonante intende revocare 1.650 concessioni perpetue nei cimiteri alessandrini? Daremo battaglia in consiglio comunale. Cosa ha in mente, precisamente, la maggioranza Pd 5 Stelle che governa (male) oggi Alessandria? Davvero c’è intenzione di fare cassa anche sui diritti acquisiti relativi alle concessioni perpetue nei cimiteri comunali? Questi gli interrogativi che il Gruppo consiliare della Lega pone a nome della cittadinanza, attendendosi chiarimenti e risposte puntuali: “Con la proposta di ulteriori adeguamenti regolamentari – dice la Lega – connessi e conseguenti alla concessione ventennale del servizio di gestione dei cimiteri si intende dar corso alla potenziale revoca di 1.650 concessioni perpetue (dato fornito in Commissione dalla struttura competente in materia). Con tali modifiche regolamentari il rischio che i diritti acquisiti di centinaia e centinaia di famiglie alessandrine vengano meno è più che mai concreto. Abbiamo provato a rimandare per due volte la proposta di nuovo regolamento in Commissione, troppe sono le incongruenze che non tornano e le cose che non vanno. Daremo battaglia in Consiglio Comunale”.