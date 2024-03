Finisce contro un palo di cemento con l’auto: morto sul colpo

Brusnengo (BI) – All’alba verso le 6:30, Michael Giardina di 28 anni residente a Curino, ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Via Giulio Pastore schiantandosi con al sua vecchia Panda contro un palo. Sul posto si sonomportati un’ambulanza del 118, una pattuglia dei Carabinieri. Per l’automobilista non c’è stato più nulla da fare, estratto ormai senza vita dall’abitacolo della vettura distrutta nel terribile impatto. I Carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del tremendo incidente.