Giovane migrante accoltellato nel centro accoglienza di Castiglione

Castiglione (AT) – Domenica scorsa un giovane migrante A.M. di 25 anni originario del Mali è stato colpito con una serie di coltellate alla nuca e alla schiena nel centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo a Castiglione, sulle colline alla periferia Est della città, a metà strada tra Portacomaro e Asti. Alcune coltellate gli sarebbero state inferte, nel corso di un alterco, da un altro migrante, suo connazionale, ospite della struttura. La vittima è stata subito soccorsa da altri migranti presenti che hanno dato l’allarme. Sul posto un’ambulanza del 118 e una volante della Polizia. La vittima è stata ricoverata in codice rosso al reparto di rianimazione dell’ospedale di Alessandria e solo ieri pomeriggio ha ripreso conoscenza. Intanto il pm Sara Paterno, della procura di Asti, è andata a interrogarlo in ospedale con la polizia giudiziaria e l’assistenza di un’interprete di lingua francese. È finito all’ospedale Massaia di Asti anche il presunto aggressore, Yoro Sissoko, 29 anni, un connazionale della vittima, per una visita psichiatrica. Il pm e la Squadra mobile della polizia hanno emesso un fermo di indiziato di delitto con l’ipotesi di tentato omicidio, anche per prevenire il pericolo di fuga. Sissoko al momento resta piantonato in ospedale dalla polizia, che copre i turni anche di notte, e domani sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari per la convalida del provvedimento. Quasi sicuramente non verrà trasferito in carcere prima del confronto con il gip.