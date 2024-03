Il pastore tedesco Berla ha scoperto droga in una scuola di Asti

Asti – Trovati 33 grammi di hashish e un “grinder” per triturare la sostanza trovati ieri mattina dai Carabinieri in un istituto superiore della città. Gli uomini della Benemerita, in accordo con la direzione dell’istituto e coadiuvati da una unità cinofila antidroga proveniente da Volpiano (in provincia di Torino dove ha sede il Nucleo Cinofili dei Carabinieri della Legione Piemonte Carabinieri e Valle d’Aosta), sono entrati nella scuola e hanno sottoposto al “fiuto” di Berla (una femmina di pastore tedesco di 5 anni dal manto nero) gli ambienti e le suppellettili in uso agli studenti. Dopo alcuni minuti di ricerca l’animale ha “segnalato” senza indugio al suo conduttore un incarto celato tra la spazzatura di un cestino dei rifiuti in un corridoio che, una volta aperto, ha mostrato il suo contenuto: 33 grammi di hashish e un grinder (un piccolo macinino a forma di sfera utilizzato per triturare la sostanza). La sostanza stupefacente e l’utensile sono stati posti sotto sequestro per l’effettuazione dei rilievi necessari all’individuazione del responsabile e la sua segnalazione all’Autorità giudiziaria.