Pusher congolese nasconde la droga nei calzini puzzolenti ma il cane Fox non si fa ingannare e nel tanfo dei piedi distingue la droga: pusher arrestato

Torino – Lo spacciatore pensava che la puzza dei piedi sprigionata dai calzini sporchi indossati ingannasse il cane Fox del reparto cinofili di Torino, ma Fox non ci è cascato ed è andato oltre all’olezzo pedestre perché ha distinto quello di bamba ed eroina nascosta nei calzi puzzolenti e ha incastrato il pusher che è stato arrestato dai Caramba lunedì. Si tratta di un congolese (ma cosa ci fanno qui da noi?) di 22 anni, irregolare e senza fissa dimora, che è stato fermato e trovato in possesso di numerose dosi di eroina e cocaina in Via Saluzzo. Dopo aver ceduto una dose di droga a un acquirente, è stato immediatamente fermato e sottoposto a controllo. La perquisizione ha portato alla scoperta di 42 dosi di eroina e 16 dosi di cocaina (ma che piedi ha?). Gli sono stati sequestrati anche 260 euro, provento dell’attività di spaccio. Il congolese è finito in collegio con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti alla Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”.