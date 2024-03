Aliante fuori pista, illeso il pilota

Novi Ligure (AL) – Per cause in corso di accertamento il pilota di un aliante che doveva atterrare all’aeroporto Mossi da dove era partito, ha effettuato un atterraggio di fortuna in un campo adiacente all’aeroporto in Via Pinan Cichero dopo aver evitato l’impatto con le case e gli alberi, uscendo praticamente indenne dall’abitacolo. È successo oggi pomeriggio verso le due e mezza. Sul posto i Vigili del Fuoco e la squadra di soccorso dell’aeroporto. Il velivolo è stato recuperato e hangarato in officina per le riparazioni del caso.