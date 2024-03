Bambina di nove anni parte da sola sul treno da Genova e scende a Novi

Novi Ligure (AGI) – Si è conclusa a Novi Ligure, fortunatamente con un lieto fine, la disavventura di una bimba di 9 anni, rimasta sola sul treno in partenza alle 8.15 da Genova Piazza Principe e diretto a Torino Porta Nuova. La piccola è salita sul convoglio, ma la nonna, che la accompagnava, è rimasta chiusa fuori mentre caricava i bagagli proprio mentre il treno è partito. Della presenza della bambina si è accorto il capotreno, che l’ha presa in custodia mentre la nonna, disperata, si è rivolta alla Polfer. A Novi Ligure, alla fermata del convoglio alle 9.15, ad attendere la bimba c’erano i Carabinieri che l’hanno accompagnata al bar per offrirle la colazione e l’hanno messa in contatto telefonico con la nonna, arrivata un’ora dopo col treno successivo. Sul posto è arrivata anche la zia della bambina insieme alla quale nonna e nipote sono state accompagnate negli uffici dei Carabinieri di Novi Ligure, dove sono state formalizzate le necessarie operazioni per il riaffido della minore, una volta contattata telefonicamente la mamma.