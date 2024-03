Barbone sbranato dai suoi cinque pit bull

Grugliasco (TO) – Viveva per strada coi suoi animali e aveva trovato rifugio in un chiosco dismesso in Viale Echirolles l’uomo di 45 anni che nella notte del 5 marzo, per cause in corso di accertamento, è stato sbranato dai suoi cinque pit bull. Quache residente ha sentito gridare e, dopo essersi reso conto di cosa stesse succedendo ha dato l’allarme. Sul posto si sono immediatamente portati i sanitari del 118 e i Carabinieri. Il barbone è stato subito ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli animali sono stati affidati a un canile.