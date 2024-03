Incidente stradale fra due camion in A7, traffico deviato sulla A26 (?)

Genova – Al peggio non c’è limite per cui se la A7 resta bloccata per un incidente fra due camion che si sono “agganciati”, Autostrade per l’Italia consiglia di prendere l’autostrada A26 che è un calvario infinito. Nel comunicato si legge: “A chi viaggia verso Milano e proviene dalla A12 e da Genova si consiglia di percorrere l’autostrada A26”. Stamane sulla A7 (Milano-Serravalle-Genova) in direzione Milano il traffico è andato completamente in tilt a causa di due camion che facevano la corsa tra le curve dei Giovi fino ad agganciarsi e mettersi di traverso bloccando l’autostrada. Due i feriti (i due camionisti) e sei chilometri di coda.

Foto tratta da “Genova 24”