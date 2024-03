Incidente sul lavoro in un cantiere ferroviario

Borgosesia (VC) – Ennesimo incidente sul lavoro in Piemonte che si è verificato in provincia di Vercelli lunedì pomeriggio in un cantiere ferroviario appaltato. Un operaio di 46 anni dipendente Unifer, ditta esecutrice in appalto dei lavori di adeguamento della linea ferroviaria Novara – Varallo, ha riportato gravi lesioni anche se non abbiamo ulteriori dettagli in quanto le indagini sono ancora in corso. Sul posto i Vigili del Fuoco e una pattuglia Polfer, oltre all’ambulanza del 118 che ha ricoverato l’operaio in codice rosso all’ospedale di Borgosesia.

