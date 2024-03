“Acqui Storia” apre ai giovani

Acqui Terme (AL) – L’edizione di quest’anno (la 57°) di “Acqui Storia” prevede un concorso scolastico nazionale riservato agli studenti delle scuole superiori dedicato alla Resistenza. Il bando dell’iniziativa, come ogni anno, è stato pubblicato sul sito www.acquistoria.it e indica nel 31 maggio la data entro cui le case editrici potranno inviare le opere concorrenti, fra le quali la giuria sceglierà i cinque autori finalisti di ogni sezione e, in autunno, i vincitori delle quattro sezioni, cui andrà un premio di 6.500 euro. Potranno concorrere romanzi storici, saggi scientifici, opere di taglio maggiormente divulgativo, l’adesione è aperta agli scrittori italiani e a quelli stranieri. Nella “Sezione Ragazzi”, potranno concorrere le opere pubblicate in Italia, su argomenti storici di qualsiasi epoca. Anche quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sarà partner fondamentale dell’iniziativa, insieme alla Regione Piemonte e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.