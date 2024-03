Bibiana si rifiuta di accogliere i migranti

Bibiana (TO) – Il Comune ha inviato alla Prefettura il parere contrario alla richiesta da parte d’una cooperativa di ospitare, in quella che era stata una residenza per anziani chiusa da tempo, 50 giovani migranti, tutti uomini. “Mi sembra chiaro – ha dichiarato a La Stampa il sindaco Fabio Rossetto – che i nostri concittadini non vogliano che qui ci siano altri nuovi arrivi. Ma non siamo chiusi all’accoglienza, anzi in paese vivono diverse famiglie di stranieri, che si sono ben integrate e hanno trovato un lavoro, a volte stagionale, nei campi”. Inoltre il sindaco sottolinea il fatto che non si può accettare “un’imposizione che ci arriva da fuori” per accogliere 50 stranieri. Per il sindaco di Bibiana manca la programmazione e il tempo per intervenire correttamente. Per poter arrivare all’integrazione di queste persone servono progetti, delle iniziative mirate come lo studio della lingua e aver la possibilità di far seguire loro dei laboratori che possano servire per imparare un mestiere. Tutto questo al momento non esiste, a loro saranno garantiti un paio di pasti e un letto a castello dove dormire.