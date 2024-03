Chiusa la Rsa, gli ospiti rischiano di restare senza dimora

Cremolino (AL) – L’Asl Al insieme al sindaco Massimo Giacobbe hanno disposto la chiusura della Rsa “Villa Paradiso” aperta nel 2018 – al posto della ex casa di riposo chiamata “Villa Sole” – riattivata dall’imprenditore Angelo Vivinetto, amministratore unico della società “Paradiso” di Strambino, nel Torinese, ed ex dirigente regionale del settore Sanità. Era nato così un complesso da 40 posti, dislocati su tre piani, per anziani con disabilità, con 15 dipendenti tra Oss, infermieri e medici. Ma ci sono problemi. Infatti nei giorni scorsi i Carabinieri del Nas avevano scoperto l’esercizio abusivo della professione infermieristica, con denuncia sporta nei confronti della responsabile della struttura e di un’operatrice, oltre a gravi carenze strutturali e igienico sanitarie, anche in materia di sicurezza fisica e antincendio. La residenza è chiusa dall’8 di febbraio, dopo che l’Asl ha revocato la licenza al gestore. Ora il problema principale è il trasferimento degli ospiti, in quanto disabili. L’ordinanza scade il 20 marzo e sarà difficile entro quella data trovare disponibilità altrove per gli anziani.