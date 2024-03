Fubine: Fabrizio Palenzona, coi soldi della Fondazione CRT, acquista la cascina d’un certo Donato Lanati che paga 20 milioni di euro

Fubine Monferrato (AL) (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, nonostante il mio desiderio di vivere una vita tranquilla, devo occuparmi ancora una volta d’un fatto ai più incomprensibile, cioè quello per cui le cascine alessandrine con annesse vigne possono valere anche 20 milioni di euro. L’ha stabilito nei giorni scorsi Fabrizio Palenzona, presidente di Fondazione CRT, che ha pagato proprio 20 milioni di euro della Fondazione per comprare un centro ricerca sul vino con annessa cascina, che si chiama Enosis, fondato da un tizio che si chiama Donato Lanati (che ride, nella foto a lato), enologo. Si tratta di un cascinone da 2.500 metri quadri col tetto disassato (come appare in tutta evidenza nella foto in alto) su tre piani e cinque ettari di terra coltivata a vigna. I soldi sono della Fondazione, cioè non di Palenzona. Stando a quanto si legge su Corsera, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, presieduta proprio dal Camionista di Pozzolo Formigaro, ha deliberato l’investimento milionario per comprare quel cascinone lì che si chiamerebbe Cascina Meraviglia. Donato Lanati, attraverso il Centro di Ricerca Enosis si sarebbe proposto di raggiungere l’elevata qualità dei vini, ricorrendo all’approccio scientifico. In Piemonte sono tremila anni che facciamo il vino migliore del mondo ma lui crede di farlo meglio. Ne prendiamo atto.

E io pago.