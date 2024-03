Il riso piemontese esposto in Vietnam

Hanoi – A “Casa Italia” di Hanoi, capitale del Vietnam, è stata inaugurata nei giorni scorsi la mostra fotografica e audiovisiva “Italian rice – Underwater farming”, che riguarda la storia della coltivazione del riso in Italia, ma soprattutto in Piemonte, dai suoi inizi più di 500 anni fa, fino alle più moderne tecniche di coltivazione. Si tratta di un’esposizione anche fotografica con documenti tratti dagli archivi dell’Ente Risi. A rappresentare l’Italia al taglio del nastro, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, nel Paese asiatico per una visita istituzionale. Alla presentazione hanno partecipato le autorità vietnamite, oltre a rappresentanti delle organizzazioni internazionali, delegati di altre ambasciate, di Slow Food Vietnam, nonché un nutrito gruppo di rappresentanti della comunità italiana in Vietnam e cittadini vietnamiti. Oltre a raccontare il territorio su cui si coltivano Carnaroli, Arborio, Vialone Nano, varietà apprezzate in tutto il mondo, la mostra affronta anche il tema della biodiversità, che trova nelle risaie l’habitat ideale.